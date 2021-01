Biden za ministra spravodlivosti nominoval Merricka Garlanda

Washington 7. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden vo štvrtok potvrdil, že do funkcie ministra spravodlivosti nominuje Merricka Garlanda, centristického sudcu, ktorému republikáni pred piatimi rokmi upreli miesto na Najvyššom súde.



Informovali o tom tlačové agentúry AFP a DPA.



Garland (68), sudca vplyvného federálneho odvolacieho súdu pre hlavné mesto Washington, má povesť umierneného liberála a nie je spájaný so žiadnou politickou stranou. Do popredia sa dostal v roku 2016 ako nominant bývalého prezidenta USA Baracka Obamu do funkcie na Najvyššom súde uprázdnenej po úmrtí sudcu Antonina Scaliu, všeobecne považovaného za konzervatívnu ikonu.



Senát s prevahou republikánov však vtedy vymenovanie Garlanda zablokoval. Republikáni tak chceli zabrániť demokratovi Obamovi v posledných mesiacoch jeho osemročného mandátu v Bielom dome, aby dosadil Garlanda na tento doživotný post.



Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell v danom čase vyhlásil akékoľvek Obamove vymenovania za neplatné, pretože prišli vo volebnom roku, čo rozhnevalo demokratov.



Ministri spravodlivosti majú v Spojených štátoch rozsiahle právomoci a vo vysoko polarizovanom Washingtone sú tradične vnímaní ako nepolitickí aktéri, čo však pri ministroch dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa neplatilo.



Biden vo svojom štvrtkovom vyhlásení uviedol, že Garland pomôže "obnoviť nezávislosť ministerstva spravodlivosti tak, aby slúžilo záujmom ľudu, a to nielen po jedno prezidentské funkčné obdobie". Biden si ďalej myslí, že Garland prispeje k "opätovnému vybudovaniu dôvery verejnosti v právny poriadok a bude neúnavne pracovať na zabezpečení spravodlivejšieho a objektívnejšieho justičného systému".