Biden nominoval Afroameričanku Brownovú Jacksonovú na najvyšší súd

Washington 25. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden nominoval do doživotnej funkcie členky Najvyššieho súdu USA federálnu sudkyňu Ketanji Brownovú Jacksonovú, ktorá sa v prípade potvrdenia Senátom stane prvou Afroameričankou na tomto poste. TASR o tom informovala na základe správy AFP.



i>"S hrdosťou oznamujem, že do funkcie na Najvyššom súd nominujem Ketanji Brownovú Jacksonovú," povedal Biden. "Bude výnimočnou sudkyňou," dodal.



Jacksonová sa stala federálnou sudkyňou v roku 2013 a vlani bola potvrdená ako členka federálneho odvolacieho súdu v hlavnom meste Washington, pripomína agentúra AFP. Práve na tomto odvolacom súde pôsobilo už osem neskorších sudcov najvyššieho súdu vrátane troch súčasných.



Biden ešte v januári avizoval, že na miesto 83-ročného liberálneho sudcu Stephena Breyera - ktorý oznámil svoj úmysel ísť do dôchodku -, nominuje Afroameričanku.



Najvyšší súd hrá v americkom spoločenskom živote kľúčovú úlohu a často má posledné slovo v sporných zákonoch, politicky citlivých kauzách, nezhodách medzi jednotlivými štátmi a federálnou vládou, ako aj v konečných odvolaniach voči popravám.



Bidenov predchodca Donald Trump počas svojich štyroch rokov vo funkcii nominoval do najvyššieho súdu až troch konzervatívnych sudcov - Neila Gorsucha, Bretta Kavanaugha a Amy Coneyovú Barrettovú. Znamená to, že na tejto najvyššej súdnej inštancii USA majú v súčasnosti prevahu konzervatívni sudcovia nad liberálne orientovanými v pomere 6:3.