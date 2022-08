Biden za USA zavŕšil ratifikáciu vstupu Fínska a Švédska do NATO

Washington 9. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok pridal svoj podpis k rozhodnutiu Kongresu ratifikovať vstup Fínska a Švédska do NATO. Spojené štáty sa tak stali 23. krajinou, ktorá schválila vstup Fínska a Švédska do Aliancie. Potrebný je súhlas všetkých 30 členských krajín, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Za vstup týchto dvoch severských krajín do NATO sa nedávno vyslovil americký Senát. Hlasovalo zaň 95 senátorov, iba jeden bol proti.



Biden v súvislosti s ratifikáciou uviedol, že Fínsko i Švédsko budú "silnými a veľmi spoľahlivými spojencami" v rámci Aliancie. Ocenil "silné demokratické inštitúcie, silné ozbrojené sily a silné a transparentné ekonomiky" týchto krajín, ktoré budú podľa neho prínosom pre NATO.



Ako pokračoval, ruský prezident Vladimir Putin inváziou na Ukrajinu otriasol mierom a bezpečnosťou v Európe. "Myslel si, že nás rozbije. A namiesto toho teraz dostáva, čo nechcel," povedal Biden.