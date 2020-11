Biden začne dostávať každodenné správy od tajných služieb

Washington 25. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden už čoskoro začne dostávať denné hlásenia tajných služieb po tom, ako Biely dom schválil príslušné opatrenie. Oznámila to v noci na stredu Kancelária riaditeľa národného spravodajstva (ODNI), z ktorej vyhlásenia citovala tlačová agentúra DPA. Ide o kľúčový krok k zmene administratívy.



"ODNI na základe štatutárneho príkazu vyplývajúceho zo zákona o prevode prezidentskej funkcie poskytne prechodnému tímu požadovanú podporu. Biely dom v utorok popoludní schválil, aby ODNI v rámci podpory procesu odovzdávania moci prikročila k poskytovaniu prezidentovho denného prehľadu tajných hlásení prechodnému tímu," uviedla kancelária vo vyhlásení.



Predmetný bulletin pozostáva zo súboru správ tajných služieb, ktoré prezident USA dostáva každý deň za účelom informovanosti o vývoji závažných bezpečnostných hrozieb na celom svete. "Začne sa to veľmi skoro, možno už zajtra," povedal Biden.



Novozvolený prezident v utorok tiež predstavil svoj budúci národnobezpečnostný tím, pričom zdôraznil dlhoročné skúsenosti jeho členov vo verejných službách. Vyhlásil, že jeho nominanti pomôžu vrátiť Spojené štáty do pozície globálneho lídra.



Biden tvrdí, že prioritami jeho prvých 100 dní vo funkcii hlavy štátu bude schválenie legislatívy o reforme amerického imigračného systému, odstránenie exekutívnych príkazov prezidenta Donalda Trumpa o životnom prostredí a poskytnutie ekonomickej pomoci. Spresnil, že imigračná legislatíva bude zahŕňať aj riešenie občianstva pre nezdokumentovaných imigrantov v USA.