Biden zagratuloval Albanesemu k volebnému víťazstvu

Tokio 22. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu telefonicky zagratuloval nastupujúcemu austrálskemu premiérovi Anthonymu Albanesemu k víťazstvu v parlamentných voľbách. Vo vyhlásení to uviedol Biely dom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Prezident Biden znovu zdôraznil neochvejný záväzok Spojených štátov voči americko-austrálskemu spojenectvu a svoj zámer úzko spolupracovať s novou (austrálskou) vládou, aby bolo (spojenectvo) ešte silnejšie," oznámil Biely dom.



Albanese vyhlásil, že sa v utorok osobne stretne s Bidenom, japonským premiérom Fumiom Kišidom a indickým premiérom Naréndrom Módím na stretnutí zoskupenia známeho pod názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (anglická skratka QUAD).



Americký prezident toto okamžité rozhodnutie budúceho austrálskeho premiéra vycestovať do Tokia ocenil, uviedol Biely dom.



Biden to považuje za "výbornú príležitosť na výmenu názorov a pokračovanie v praktickej spolupráci v indicko-pacifickom regióne", píše sa vo vyhlásení.



Členské krajiny zoskupenia QUAD – USA, Austráliu, Indiu a Japonsko – spájajú obavy z rastúceho vojenského a ekonomického vplyvu Číny.