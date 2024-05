Biden: Zastavíme delostrelecké dodávky do Izraela, ak zaútočí na Rafah

Washington 9. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu verejne varoval Izrael, že ak zaútočí na mesto Rafah v Pásme Gazy, prestane mu dodávať delostrelecké granáty a ďalšie zbrane. Biden tiež vyjadril poľutovanie nad tým, že pri zhadzovaní amerických bômb zahynuli civilisti, TASR informuje na základe správ od agentúr AFP a Reuters.



"Ak pôjdu (Izrael) do Rafahu, nebudem dodávať zbrane, ktoré sa používali... na riešenie problémov v mestách. Nebudeme dodávať zbrane a delostrelecké granáty, ktoré sa používali," povedal Biden v rozhovore pre televíziu CNN.



Spojené štáty v utorok potvrdili, že už pozastavili dodávku veľkých bômb v dôsledku obáv z plánovaného izraelského útoku na Rafah, kde sa pri egyptských hraniciach zhromaždilo viac ako milión palestínskych civilistov vysídlených v dôsledku vojny.



"V dôsledku týchto bômb a ďalších spôsobov, ktorými útočia na husto obývané sídla, boli v Gaze zabití civilisti," uviedol Biden.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil, že v rámci kampane na likvidáciu palestínskeho militantného hnutia Hamas pôjde aj do mesta Rafah.



Izrael sa už vzoprel námietkam USA a medzinárodného spoločenstva, a poslal do Rafahu tanky, kde v utorok skoro ráno prevzal operačnú kontrolu nad palestínskou časťou pohraničného priechodu Rafah na hraniciach Egypta a Pásma Gazy.



Na otázku o doterajšej izraelskej akcii v Rafahu Biden povedal, že "nešli do husto osídlených centier". "To, čo urobili, je priamo na hranici a práve teraz to spôsobuje problémy s Egyptom, s ktorým som veľmi tvrdo pracoval na tom, aby sme mali vzťahy a pomoc," povedal pre CNN.