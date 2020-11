Biden zatiaľ vedie nad Trumpom o vyše štyri milióny hlasov

Wilmington 5. novembra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden vedie po utorňajších voľbách nad republikánom šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom o viac ako štyri milióny hlasov z približne 145 miliónov odovzdaných, informovala v sobotu spravodajská stanica BBC.



Biden si dosiaľ zaistil celkovo 253 hlasov voliteľov, zatiaľ čo Trump 214, uvádza BBC. Podľa CNN je pomer 253 ku 213.



Ak by Biden vyhral v Pensylvánii všetkých 20 hlasov voliteľov, získal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom Spojených štátov. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov.



Georgia (16 hlasov voliteľov), kde v súčasnosti vedie Biden o vyše 4000 hlasov, je tradične republikánsky štát a od roku 1992 ho v prezidentských voľbách nezískal žiadny demokrat.



Biden vedie o viac ako 22.000 hlasov v Nevade (šesť hlasov voliteľov) a o necelých 30.000 hlasov v Arizone (11 hlasov voliteľov).



Trump vedie v Severnej Karolíne (15 hlasov voliteľov) o viac ako 76.000 hlasov, dodala BBC.