Biden zatiaľ vedie v Nevade a Arizone, Trump v Pensylvánii a Georgii

Washington 5. novembra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden podľa štvrtkových čiastkových výsledkov vedie v kľúčových štátoch Nevada a Arizona. Úradujúci republikánsky prezident Donald Trump si drží náskok vo zvyšných troch - Georgii, Severnej Karolíne a Pensylvánii, informovala televízia CNN.



Biden zatiaľ naďalej vedie o menej ako jeden percentuálny bod v Nevade, kde doteraz spočítali 86 percent hlasov. Podobné percento hlasov je spočítané aj v Arizone, kde demokratický kandidát vedie so ziskom vyše 50 percent hlasov, zatiaľ čo Trump má vyše 48 percent.



Trump momentálne tesne vedie v Georgii, kde je spočítaných 96 percent hlasov, a to so 49,6 percenta hlasov, pričom Biden má niečo nad 49 percent. V Severnej Karolíne, kde je spočítaných 95 percent hlasov, je Trumpov náskok o niečo vyšší.



V Pensylvánii, kde sa bojuje o 20 hlasov voliteľov a spočítané hlasy sa pohybujú na úrovni 90 percent, sa Trumpov náskok znížil. Rozdiel medzi kandidátmi je približne 2,5 percenta.



Podľa CNN by víťaz v štátoch Arizona a Georgia mal byť známy v noci zo štvrtka na piatok miestneho času. Meno nového amerického prezidenta by sa tak svet mohol dozvedieť v priebehu najbližších hodín až dní.