Biden: Zatykač ICC na Putina je “oprávnený“

Washington 18. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že vydanie zatykača na ruského prezidenta Vladimira Putina Medzinárodným trestným súdom (ICC) na základe obvinenia z vojnového zločinu za deportáciu ukrajinských detí je "oprávnené". Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Prezident povedal, že tento krok je "veľmi dôležitý", pričom poznamenal, že Spojené štáty nie sú členom ICC.



Zmienený trestný súd so sídlom v Haagu vydal v piatok zatýkací rozkaz na Putina pre jeho činy na Ukrajine. ICC v piatkovej tlačovej správe uviedol, že zatykač vydáva aj na prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.



Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že Putin a Ľvovová-Belovová sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, a to na základe príslušných článkov Rímskeho štatútu ICC.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil zatykač za neslýchaný a neprijateľný. Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev tento zatykač prirovnal k "toaletnému papieru".



Peskov uviedol, že Rusko, rovnako ako aj viaceré ďalšie krajiny, právomoc tohto súdu neuznáva a jeho rozhodnutia sú podľa Ruskej federácie z právneho hľadiska neplatné.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell označil zatykač, ktorý ICC vydal na Putina za vojnové zločiny na Ukrajine, za "dôležité rozhodnutie" pre medzinárodnú spravodlivosť a ukrajinský ľud, pripomína AFP.



"V Európskej únii sme vždy jasne hovorili, že osoby zodpovedné za nezákonnú agresiu proti Ukrajine musia byť postavené pred súd, a táto záležitosť ICC je len začiatkom procesu vyvodzovania zodpovednosti," povedal Borrell.