Biden žiada okamžité a bezpodmienečné zastavenie bojov v Sudáne

Washington 23. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v nedeľu na "okamžité a bezpodmienečné" prímerie v Sudáne, kde pokračujú ťažké boje medzi armádou a znepriatelenými polovojenskými jednotkami. Zároveň poďakoval americkým vojakom za úspešnú evakuáciu diplomatického personálu USA zo Sudánu, informujú agentúry AP a AFP.



"Tragické násilie v Sudáne si vyžiadalo už stovky životov nevinných civilistov. Je to hanebné a musí to skončiť. Bojujúce strany musia implementovať okamžité a bezpodmienečné prímerie, umožniť nerušený prísun humanitárnej pomoci a rešpektovať vôľu sudánskeho ľudu," uviedol šéf Bieleho domu vo vyhlásení.



Potvrdil tiež predchádzajúce neoficiálne medializované správy, že zo Sudánu boli na základe jeho nariadenia evakuovaní pracovníci amerického veľvyslanectva v Chartúme, ktoré tak dočasne pozastavilo svoju činnosť.



Za úspešný priebeh celej operácie poďakoval príslušníkom armády USA i predstaviteľom Džibuti, Etiópie a Saudskej Arábie.



Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov bolo približne 70 členov personálu ambasády v Chartúme letecky evakuovaných priamo z komplexu veľvyslanectva do bližšie neurčenej lokality v Etiópii.



Hoci bojujúce strany v piatok oznámili dohodu o trojdňovom prímerí, v mnohých častiach sudánskej metropoly Chartúm pokračovali intenzívne boje aj v priebehu soboty. Podobne dopadli aj predchádzajúce dva pokusy o prímerie ohlásené v priebehu tohto týždňa.



Boje medzi sudánskou armádou polovojenským zoskupením Síl rýchlej podpory (RSF), ktoré sa sústreďujú najmä na metropolu Chartúm, prebiehajú od 15. apríla. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich zahynulo už najmenej 413 ľudí a 3551 utrpelo zranenia.