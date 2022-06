Biden žiada opatrenia proti násiliu páchanému strelnými zbraňami

Záchranári sa zhromažďujú po streľbe okolo základnej školy Robb Elementary School v meste Uvalde v americkom štáte Texas 24. mája 2022. Foto: TASR/AP

Washington 3. júna (TASR) - Prezident USA Joe Biden vo štvrtok požiadal amerických zákonodarcov, aby prijali opatrenia proti násiliu páchanému strelnými zbraňami, ktoré sužuje Spojené štáty, a vyzval na zákaz útočných zbraní, aké boli použité pri nedávnych masakroch v Texase a štáte New York.Biden predniesol 17-minútový televízny prejav - svoju ďalšiu výzvu na sprísnenie zákonov o strelných zbraniach - s 56 zapálenými sviečkami rozmiestnenými pozdĺž dlhej chodby za ním, ktoré predstavovali štáty a územia USA trpiace násilím páchaným strelnými zbraňami.spýtal sa prezident v prejave, ktorý predniesol s hnevom v hlase, ale miestami nemal ďaleko k šepkaniu, ako konštatovala agentúra AFP.apeloval Biden, pričom kritizoval postoj väčšiny republikánskych senátorov, ktorí odmietli podporiť prísnejšie zákony, a odsúdil ho akoBiden vyzval na celoštátny zákaz predaja poloautomatických útočných pušiek, ako to bolo v rokoch 1994 až 2004.Podľa agentúry AFP si však Biden uvedomuje, že prijatie takéhoto opatrenia v Kongrese, kde má jeho strana len veľmi tesnú väčšinu, by bolo ťažké, preto apeloval:Zasadzuje sa aj za zákaz veľkokapacitných zásobníkov, prísnejšie trestnoprávne a psychologické kontroly potenciálnych kupcov a hlasovanie o zákone, ktorý by zakotvil povinnosť bezpečného skladovania strelných zbraní. Navrhol tiež, aby zodpovednosť za trestné činy spáchané ich výrobkami niesli aj výrobcovia zbraní.žiadal Biden.Bidenov prejav ocenil senátor Chris Murphy zo štátu Connecticut, kde sa v roku 2012 odohral masaker v základnej škole v meste Newtown, pri ktorom prišlo o život 26 ľudí vrátane 20 detí.Murphy teraz vedie diskusnú skupinu medzi republikánmi a demokratmi. Jej úlohou je nájsť opatrenia, ktoré by získali súhlas desiatich republikánskych senátorov, čo je vzhľadom na kvalifikovanú väčšinu v Senáte nevyhnutné.AFP pripomenula, že v krajine, kde viac ako 30 percent dospelých vlastní aspoň jednu zbraň, sú konzervatívci rozhodne proti akýmkoľvek opatreniam, ktoré by porušovali právaMitch McConnell, líder republikánov v americkom Senáte, informoval, že senátori sa teraz snažia, ktorým sú podľa neho, a nie dostupnosť strelných zbraní.AFP dodala, že demokrati v Snemovni reprezentantov sa napriek tomu chystajú prijať širší, ale do značnej miery symbolický zákon Protecting Our Kids Act, ktorý požaduje zvýšenie veku na nákup poloautomatických pušiek z 18 na 21 rokov a zákaz veľkokapacitných zásobníkov.Biden predniesol svoj televízny prejav desať dní po masakre 19 detí a dvoch učiteliek v škole v Uvalde v štáte Texas a krátko po ďalších podobných prípadoch streľby - v supermarkete v Buffale a v nemocnici v Tulse.