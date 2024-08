Biden žiada prepustenie novinára, ktorý pred 12 rokmi zmizol v Sýrii

Washington 15. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu vyzval sýrsku vládu, aby okamžite prepustila Austina Ticea. Tohto bývalého príslušníka americkej námornej pechoty a novinára uniesli v Sýrii v auguste 2012, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Opakovane naliehame na sýrsku vládu, aby s nami spolupracovala a my sme mohli konečne priviesť Austina domov. Dnes opäť žiadam jeho okamžité prepustenie," uviedol Biden vo vyhlásení pri príležitosti dvanástich rokov od Ticeovho únosu. Dodal, že urobí všetko, čo je v jeho silách, a bude sa usilovať o návrat Ticea do Spojených štátov.



Podobné vyhlásenie mal Biden aj pri príležitosti 10. výročia zmiznutia amerického novinára. Sýrske ministerstvo zahraničných vecí vtedy pred dvoma rokmi odmietlo obvinenia, že Damask Ticea zadržiava.



Tice zmizol 14. augusta 2012 krátko po svojich 31. narodeninách na kontrolnom stanovišti v nepokojnej oblasti západne od sýrskej metropoly Damask. Mesiac po únose bol zverejnený videozáznam, na ktorom je Tice so zaviazanými očami obklopený ozbrojenými mužmi a hovorí: "Ó, Ježiš."