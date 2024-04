Biden žiadal Izrael, aby bezodkladne umožnil prísun pomoci do Gazy

Washington 24. apríla (TASR) - Prezident USA Joe Biden v stredu žiadal Izrael, aby zaistil prísun novej americkej humanitárnej pomoci do vojnou zmietaného Pásma Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Okamžite zabezpečíme túto pomoc a zvýšime jej objem... vrátane potravín, zdravotníckeho materiálu a vody," povedal Biden po podpise zákona o pomoci vo výške 95 miliárd dolárov pre Ukrajinu, Izrael aj Taiwan, ktorá zahŕňa aj humanitárnu pomoc za miliardu dolárov pre Pásmo Gazy.



"Izrael musí zabezpečiť, aby sa všetka táto pomoc bezodkladne dostala k Palestínčanom v Gaze," dodal.



Vzťahy medzi USA a Izraelom sa v uplynulom období naštrbili v dôsledku počtu civilných obetí operácie izraelskej armády v Pásme Gazy a tiež plánu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyslať vojakov do mesta Rafah na juhu palestínskej enklávy, kde po vypuknutí vojny našlo útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov.



"Tento návrh zákona výrazne zvyšuje humanitárnu pomoc, ktorú posielame nevinným ľuďom v Gaze, ktorí veľmi trpia... Trpia následkami tejto vojny, ktorú začalo (hnutie) Hamas, a my už mesiace intenzívne pracujeme na tom, aby sme do Gazy dostali čo najviac pomoci," uviedol Biden.