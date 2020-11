Biden vystúpil s prejavom, víťazstvo zatiaľ oficiálne nevyhlásil

Washington 4. novembra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden vystúpil v stredu s prejavom, v ktorom zatiaľ nevyhlásil svoje volebné víťazstvo, avšak podľa vlastných slov verí, že po skončení počítania hlasov sa stane prezidentom krajiny.

"Sme na najlepšej ceste získať viac než 70 miliónov hlasov," povedal Biden a zdôraznil, že pôjde o celkovo najvyšší počet získaných hlasov v histórii amerických prezidentských volieb.



Jeho prejav sa už niesol v duchu istoty víťazstva vo voľbách v tandeme s kandidátkou na viceprezidentku Kamalou Harrisovou. Prisľúbil, že po voľbách pôjde tvrdá rétorika nabok. "Musíme sa začať znovu počúvať, navzájom rešpektovať a zjednotiť," vyhlásil Biden, pričom priznal, že to nebude ľahké vzhľadom na vyostrenosť politických postojov v spoločnosti.



"Kampaň som viedol ako demokrat, ale vládnuť budem ako prezident Spojených štátov," uviedol.

Zároveň zdôraznil potrebu spočítania všetkých odovzdaných hlasov vrátane tých, ktoré voliči zaslali poštou.



Biden získal najviac hlasov v dejinách prezidentských volieb

Demokrat Joe Biden získal najviac hlasov v dejinách amerických prezidentských volieb. Prekonal tak predchádzajúci rekord Baracka Obamu z roku 2008, pričom milióny hlasov stále nie sú spočítané. Vyplýva to z údajov americkej Federálnej volebnej komisie (FEC) a predbežných výsledkov zverejnených televíznou stanicou CNN.



Podľa CNN Biden doteraz získal 69.866.990 hlasov. V roku 2008 Baracka Obamu volilo 69.498.516 ľudí.



Úrady v štáte Pensylvánia v stredu oznámili, že evidujú 2,5 až 3 milióny nezarátaných hlasov poslaných poštou. Je preto možné, že po sčítaní všetkých hlasov prekoná Obamov rekord aj úradujúci prezident Donald Trump, komentuje televízna stanica CBS News. Šéf Bieleho domu má zatiaľ 66.882.090 hlasov.



Podľa denníka The Guardian vo voľbách v roku 2020 hlasovalo zrejme až 66,9 percenta voličov.



Ak sa tento odhad potvrdí, pôjde o historicky najvyššiu účasť Američanov vo voľbách od roku 1900, keď však malo volebné právo omnoho menej občanov USA ako teraz.



Biden zvíťazil v štáte Michigan

Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden zvíťazil v štáte Michigan. Ide o ďalší štát, ktorý v predchádzajúcich voľbách v roku 2016 pripadol jeho súperovi, republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Michigan je kľúčovým, rozhodujúcim štátom so 16 voliteľskými hlasmi. Biden má po víťazstve v tomto štáte amerického stredozápadu už 264 voliteľských hlasov; na celkové víťazstvo vo voľbách je ich potrebných 270.



Trump v roku 2016 nečakane zvíťazil v Michigane o menej než pol percentuálneho bodu nad svojou vtedajšou demokratickou rivalkou Hillary Clintonovou, pripomína AFP.



