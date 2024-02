Biden: Zlyhanie pri pomoci Ukrajine by bolo zločinom z nedbanlivosti

Washington 10. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok pred stretnutím s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom označil zadržiavanie novej americkej pomoci Ukrajine zo strany republikánov za škandalózne. TASR on tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Prípadné zlyhanie Kongresu Spojených štátov v otázke podpory Ukrajiny by malo blízko k zločinu z nedbanlivosti," vyhlásil Biden.



Americký prezident to uviedol po tom, ako Scholz vyjadril silnejúce obavy Európy zo sporu medzi demokratickým prezidentom a republikánmi v otázke financovania pomoci Ukrajine. "Bez pomoci USA a bez podpory európskych krajín nebude mať Ukrajina šancu brániť svoju krajinu," upozornil Scholz na tlačovej konferencii pred stretnutím s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Scholz pricestoval do Washingtonu v snahe zdôrazniť význam rozpravy v Kongrese pre Európu i mimo nej, keďže členovia Republikánskej strany blokujú novú pomoc pre Ukrajinu. Tvrdia, že USA si už nemôžu dovoliť posielať na Ukrajinu ďalšie miliardy dolárov a viac sa musí činiť Európa.



Biden sa zas snaží využiť svoje stretnutie s nemeckým lídrom na opätovný tlak na republikánov, aby stáli pri svojich európskych spojencoch.



Spojené štáty sú najväčším vojenským podporovateľom Ukrajiny, Nemecko je na druhom mieste.



V americkom Senáte sa teraz prerokúva vojenská pomoc pre Kyjev v hodnote 60 miliárd dolárov (56 miliárd eur). Európski lídri na summite v Bruseli minulý týždeň schválili balík finančnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur počas nasledujúcich štyroch rokov.