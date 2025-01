Biden zmiernil tresty a udelil milosť viac ako 2000 väzňom

Washington 17. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok zmiernil tresty takmer 2500 ľuďom odsúdeným za nenásilné drogové trestné činy. Biely dom to označil za najväčší jednodňový akt milosti v histórii Spojených štátov a dodal, že za svoje funkčné obdobie Biden zmiernil tresty a udelil milosť viac osobám než akýkoľvek americký prezident pred ním. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a webu spravodajskej televízie CNN.



Tí, ktorým piatkové opatrenie pomôže, "si odpykávajú neprimerane dlhé tresty v porovnaní s trestami, ktoré by dnes dostali podľa súčasného práva, politiky a praxe", uviedol Biden v oficiálnom vyhlásení.



Opatrenie označil za "dôležitý krok v náprave historických krívd, náprave rozdielov v trestoch a k umožneniu osobám, ktoré si to zaslúžia, vrátiť sa k svojim rodinám".



Podľa Bieleho domu týmto krokom udelil milosť ľuďom, ktorí boli odsúdení na základe zdiskreditovaného rozlišovania medzi krekom a práškovým kokaínom (tou istou drogou, len v inej forme), ako aj zastaraného zvyšovania trestov za drogové trestné činy. Toto rozlišovanie vo veľkom nepomere vplývalo predovšetkým na černošskú komunitu v USA.



V roku 2021 sa Bidenova administratíva stala hlasným zástancom reformy zákona o boji proti zneužívaniu drog z roku 1986, ktorý schválil vtedajší prezident Ronald Reagan. Jeho prísna protidrogová politika viedla k uväzneniu tisícov ľudí, najmä černochov, na desaťročia alebo doživotie.



Zákon automaticky ukladal päťročný trest za držbu piatich gramov kreku, pričom za 500 gramov práškového kokaínu hrozil rovnaký trest. Americká vláda v tom čase tak jednoznačne cielila tieto opatrenia proti chudobným komunitám menšín, v ktorých sa lacnejšia verzia tejto drogy - krek - v 80. rokoch šírila oveľa viac.



Biden v piatok tiež dodal, že pred pondelkovým odovzdaním moci zvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi môže udeliť ďalšie milosti alebo zmiernenia trestov.



Minulý mesiac pritom zmiernil tresty takmer 1500 osobám a udelil milosť 39 ďalším. Medzi nimi bol aj jeho syn Hunter, ktorému hrozil trest odňatia slobody za trestné činy súvisiace so zbraňami a daňovými únikmi.