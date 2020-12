Biden zrejme zvažuje vymenovať Buttigiega na post veľvyslanca v Číne

Washington 9. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden zvažuje vymenovať do dôležitej diplomatickej funkcie - pravdepodobne na post veľvyslanca USA v Číne - Petea Buttigiega, ktorý ešte v marci odstúpil zo súboja o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany práve v Bidenov prospech. S odvolaním sa na internetový spravodajský portál Axios o tom v stredu informovala agentúra Reuters.



Buttigieg bol jedným z možných kandidátov na post veľvyslanca pri OSN, no podľa Axiosu sa Biden nakoniec rozhodol ho spomedzi týchto uchádzačov vynechať. Bidenov tím sa k týmto informáciám bezprostredne nevyjadril.



Podľa portál Axios sa mnoho demokratov domnieva, že Buttigieg by mohol v budúcnosti opäť kandidovať na prezidenta s tým, že pôsobenie vo funkcii veľvyslanca v Pekingu by mohlo Číne umožniť bližšie spoznať potenciálnu budúcu hlavu štátu. Jeho meno sa však objavilo aj medzi kandidátmi na dôležité verejné funkcie v USA, dodáva Axios.



Buttigieg, 38-ročný bývalý starosta mesta South Bend a prvý kandidát na funkciu prezidenta USA, ktorý otvorene priznal svoju homosexuálnu orientáciu, nikdy nezastával funkciu na celoštátnej úrovni, ale napriek tomu sa vypracoval na rešpektovaného hráča na politickej scéne: napríklad v primárkach v štáte Iowa tesne zvíťazil nad protikandidátom Berniem Sandersom.