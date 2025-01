Biden zrušil poslednú zahraničnú cestu v úrade pre požiar v Kalifornii

Washington 9. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu zrušil poslednú plánovanú zahraničnú cestu vo funkcii – iba niekoľko hodín pred odletom do Ríma a Vatikánu. Urobil tak, aby mohol dohliadať na situáciu v Kalifornii, kde stále zúria ničivé požiare, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Biden mal vo štvrtok popoludní po štátnom pohrebe bývalého prezidenta Jimmyho Cartera vo Washingtone odletieť na trojdňovú cestu. Plánoval sa stretnúť s pápežom Františkom, talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Giorgiou Meloniovou. Cieľom návštevy bolo ukázať silu amerických spojenectiev pred odchodom z úradu, v ktorom ho 20. januára nahradí novozvolený prezident Donald Trump.



Oznámenie o zrušení cesty prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Biden odišiel z nemocnice v Los Angeles, kde sa narodilo jeho prvé pravnúča. Pred návratom do Washingtonu však dostal správu o požiaroch od tamojších úradov.



"Po večernom príchode z Los Angeles, kde sa stretol s policajtmi, hasičmi a záchranármi bojujúcimi s rozsiahlymi požiarmi a vyhlásil stav vážnej katastrofy pre Kaliforniu, sa prezident Biden rozhodol zrušiť svoju nadchádzajúcu cestu do Talianska, aby sa v nasledujúcich dňoch mohol sústrediť na riadenie federálnej reakcie," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Požiare v Kalifornii vyvolala kombinácia sucha a silného vetra, dosahujúceho v nárazoch rýchlosť 120 kilometrov za hodinu. Ten prispieva k šíreniu ohňa v uliciach miest. Podľa guvernéra Gavina Newsoma budú nárazy vetra vrcholiť v noci na štvrtok miestneho času.



Meteorologické služby už niekoľko dní predpovedali riziko vypuknutia lesného požiaru v Kalifornii. Ide o situáciu, ktorá je uprostred zimy prekvapujúca a ktorú zhoršil sezónny vietor Santa Ana. Ide o horúci a suchý vietor, ktorý sa zvyčajne objavuje na jeseň a v zime.