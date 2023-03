Biden zrušil Trumpov farebný dizajn pre Air Force One

Washington 11. marca (TASR) - Americké letectvo v piatok predstavilo nový farebný dizajn prezidentského špeciálu Air Force One. TASR informuje podľa správy AFP.



Úradujúci prezident Joe Biden sa vrátil ku klasickej modro-bielej farbe, pričom sa zachováva dizajn z čias administratívy Johna F. Kennedyho pred šiestimi desaťročiami.



Bidenov predchodca Trump presadil farebne odvážnejšiu podobu s červeným pruhom v strede lietadla, tmavomodrú spodnú časť a zvyšok biely. Zmenšený model Air Force One s týmito farbami sa ocitol aj na konferenčnom stolíku v Oválnej pracovni Bieleho domu.



Nová farebná kombinácia predstavovala výzvu pre leteckých inžinierov. Piatkové vyhlásenie vedenia vzdušných síl uvádzalo možné oneskorenie a testovanie, aby sa vysporiadali s "prídavným teplom" kvôli použitému odtieňu.



Novozvolený dizajn pre Air Force One použije "modernejší tón" svetlomodrej farby a na trupe nebude žiadny leštený kov, "pretože povrchová úprava zliatin používaných v moderných komerčných lietadlách to neumožňuje", uviedli americké vzdušné sily.



Horná paluba Boeingu 747 je určená pre posádku a nachádzajú sa v nej tiež komunikačné a obranné systémy. Prezidentov apartmán a kancelária sú v prednej časti hlavnej paluby spolu s lekárskym zázemím, konferenčnou miestnosťou a niekoľkými kanceláriami. Nasledujú oddelené časti sú pre pozvaných hostí a médiá. Pre pohyb na palube prezidentského lietadla platí, že cestujúci sa môžu pohybovať dozadu od miesta svojho sedadla, ale nie dopredu.



Nové lietadlá Boeing 747 by mali byť dodané v rokoch 2027 a 2028, takže ako prvý v nich vzlietne až víťaz prezidentských volieb z roku 2024. Na rozdiel od komerčne vyrábaných strojov budú doplnené o špičkové komunikačné zariadenia, lekársku stanicu a systém sebaobrany.



V súčasnosti používané Boeingy čelia rastúcim nákladom na údržbu a používajú súčiastky, ktoré rýchlo zastarávajú.