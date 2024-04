Biden zvažuje žiadosť Austrálie zrušiť stíhanie zakladateľa WikiLeaks

Washington 10. apríla (TASR) – Spojené štáty zvažujú žiadosť Austrálie zrušiť stíhanie zakladateľa servera WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý v USA čelí obvineniam zo špionáže. V stredu to vyhlásil americký prezident Joe Biden počas stretnutia s japonským premiérom Fumiom Kišidom. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Assange je v britskom väzení, odkiaľ sa bráni americkej žiadosti o vydanie. V USA je obvinený v 17 prípadoch špionáže, pretože jeho server WikiLeaks zverejnil obrovské množstvo tajných amerických dokumentov.



Americkí žalobcovia vinia 52-ročného Assangea, že spravodajskej analytičke americkej armády Chelsei Manningovej pomáhal pri krádeži dokumentov, ktoré neskôr zverejnil.



Austrália tvrdí, že Spojené štáty používajú na Assangea a Manningovú dvojitý meter. Manningová bola pôvodne odsúdená na 35 rokov, americký prezident Barrack Obama jej trest skrátil na sedem rokov a v roku 2017 bola prepustená z väzenia.



Assangeovi podporovatelia tvrdia, že jeho právo na zverejnenie dokumentov zaručuje prvý dodatok ústavy Spojených štátov, pretože konal vo verejnom záujme. Assangeova manželka Stella upozorňuje na jeho zhoršujúci sa zdravotný stav a obáva sa, že by mohol vo väzení zomrieť.



Britský súd minulý mesiac rozhodol, že Assange môže byť do USA vydaný až keď americké úrady zaručia, že nebude odsúdený na trest smrti.