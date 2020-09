Biden zverejnil svoje daňové priznania za uplynulé roky

Washington 30. septembra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany za prezidenta Spojených štátov Joe Biden v utorok zverejnil svoje daňové priznania za ostatné štyri roky. Učinil tak len niekoľko hodín pred prvou televíznou debatou so svojim republikánskym protikandidátom a súčasným prezidentom Donaldom Trumpom, informovala tlačová agentúra AFP.



Bývalý viceprezident a jeho manželka Jill Bidenová zaplatili v roku 2019 federálnu daň z príjmu vo výške 299.346 dolárov. Vyplýva to z dokumentov podaných na federálnom daňovom úrade, ktoré zverejnil Bidenov volebný tím.



V ostatných rokoch zaplatili kandidát demokratov a jeho manželka na daniach dovedna milióny dolárov. V roku 2018 ich príjem dosiahol 4,5 milióna dolárov, rok predtým 11 miliónov dolárov.



Bidenov volebný tím zverejnil aj daňové priznanie demokratickej viceprezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej za rok 2019. Spolu s manželom zaplatila dane vo výške 1,2 milióna dolárov z príjmu vo výške viac ako 3,2 milióna dolárov.



Dane a Trumpove financie budú takmer určite témou prvej prezidentskej debaty, ktorá sa odohrá v noci na stredu v meste Cleveland.



Bidenove daňové priznania sú v ostrom kontraste s jeho protivníkom Trumpom. Denník The New York Times v nedeľu zverejnil rozsiahlu reportáž, v ktorej uvádza, že prezident zaplatil v roku 2016 federálnu daň z príjmu vo výške iba 750 dolárov, a že za desať z posledných 15 rokov neplatil dokonca žiadne dane, pretože vykázal viac strát ako ziskov.



Prezident v prvej reakcii označil tvrdenia daného média za "vykonštruované" a "totálne fake news (falošné správy)". Svoje daňové priznania mieni zverejniť, keď bude ukončený roky prebiehajúci audit federálneho daňového úradu (IRS).