Biden zvíťazil v korešpondenčných demokratických primárkach v Ohiu

Columbus 29. apríla (TASR) - V demokratických primárkach v americkom štáte Ohio zvíťazil v utorok podľa očakávaní Joe Biden. Ten už v rámci Demokratickej strany nemá vážnejšieho konkurenta a pravdepodobne sa stane tak jej kandidátom pre novembrové prezidentské voľby.



Primárky v Ohiu sa konali korešpondenčnou formou a viac než politickým bojom tak boli prvým väčším testom takéhoto hlasovania, aké by v čase pandémie koronavírusu mohli usporiadať aj ďalšie americké štáty, napísala v stredu agentúra AP.



Pri hlasovaní v Ohiu došlo k určitým nezrovnalostiam, nie však k vážnejšiemu narušeniu jeho priebehu, ako sa to stalo skôr v apríli v štáte Wisconsin. Hlasovanie tam vtedy prebiehalo klasicky s fyzickou účasťou voličov, ktorí boli nútení - v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu - v radoch čakať na to, aby mohli odovzdať svoj hlas, pripomína AP.



Frank LaRose, predstaviteľ štátu Ohio dozerajúci na priebeh hlasovania, uviedol, že účasť bola prekvapivo vysoká.



Biden podľa čiastkových výsledkov získal viac ako 72 percent hlasov, keďže jeho hlavný protikandidát Bernie Sanders z boja o prezidentskú nomináciu demokratov odstúpil už pred niekoľkými týždňami.



Paralelne s demokratickými sa v Ohiu konali aj republikánske primárky. V nich zvíťazil úradujúci prezident Donald Trump, ktorý už nemal žiadneho súpera, informuje denník USA Today. Obe hlasovania prebiehali poštou.



Primárky Ohiu sa mali pôvodne konať už 17. marca, tamojšie úrady ich však pre pandémiu koronavírusu odložili, a to len niekoľko hodín pred ich plánovaným začiatkom. Riadili sa pritom odporúčaním republikánskeho guvernéra Ohia Mikea DeWinea, ktorý sa vyslovil za to, aby nijaké hlasovanie s fyzickou účasťou nekonalo skôr ako 2. júna. Hlasovanie sa však napokon úrady rozhodli usporiadať skôr, avšak poštou, keďže pre obyvateľov tohto štátu naďalej platí nariadenie, aby sa zdržovali vo svojich domovoch.



Väčšina obyvateľov tak naozaj hlasovala korešpondenčne, pričom na osobnú účasť na hlasovaní v niektorom z volených úradov svojho okresu boli vyzývaní len bezdomovci či ľudia so zdravotným postihnutím. Mohli tak ale spraviť všetci, ktorým hlasovací lístok neprišiel včas na to, aby sa na primárkach boli prostredníctvom neho zúčastniť.