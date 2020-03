Biden zvíťazil v primárkach na Floride, v Illinois a Arizone

Washington 18. marca (TASR) - Bývalý americký viceprezident Joe Biden zvíťazil v utorok v primárkach Demokratickej strany v štátoch Arizona, Florida a Illinois, čím si v súboji o demokratickú nomináciu výrazne zvýšil náskok pred svojím súperom, senátorom Berniem Sandersom. Uviedla to v stredu na svojej stránke televízia CNN.



Počas hlasovania v týchto štátoch platili opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu SARS-CoV-2. Primárky sa mali v utorok konať aj v štáte Ohio, úrady ich však z dôvodu pandémie presunuli na jún.



Biden sa na Twitteri poďakoval všetkým v Arizone, na Floride a v Illinos, ktorí podporili jeho kampaň. "Od prvého dňa je naším cieľom zjednotiť našu stranu a krajinu a dnes sme o krok bližšie k dosiahnutiu tohto cieľa," napísal.



Takisto sa poďakoval dobrovoľníkom v hlasovacích miestnostiach, ktorí udržiavali čistotu a zabezpečovali dezinfekciu.



Občania USA si primárkach vyberajú straníckych kandidátov, ktorí sa budú v novembri uchádzať o prezidentský úrad. Biden podľa CNN na potvrdenie prezidentskej nominácie potrebuje vo zvyšných primárkach získať podporu 47 percent zostávajúcich delegátov. Sanders musí získať 57,9 percenta delegátov.



Biden 10. marca v rámci druhého tzv. volebného superutorka triumfoval v piatich štátoch - Michigane, Mississippi, Missouri, Idahu a Washingtone. Sanders uspel iba v Severnej Dakote.



V prvý supervolebný utorok 3. marca sa o nominácii rozhodovalo až v 14 štátoch. Biden zvíťazil v desiatich, Sanders v štyroch.



Biden takisto povedal, že sa so Sandersom "možno nezhodnú v oblasti taktiky", ale majú spoločnú víziu: potrebu dostupnej zdravotnej starostlivosti, zníženie nerovnosti v oblasti príjmov a boj proti klimatickej zmene. Biden bol viceprezidentom v rokoch 2009 - 2017, keď bol prezidentom USA Barack Obama.



Prezidentským kandidátom Republikánskej strany bude s najväčšou pravdepodobnosťou súčasný prezident USA Donald Trump. Ten podľa CNN v republikánskych primárkach získal dostatok hlasov na to, aby si zabezpečil nomináciu.



Sanders priznal, že utorková noc bola preňho náročná a vyzval voličov na zachovanie jednoty v období krízy spôsobenej koronavírusom. Takisto upozornil na výdavky, ktoré si táto situácia vyžiada.