Biden zvíťazil v primárkach v Arizone, Illinois a na Floride

Washington 18. marca (TASR) - Bývalý viceprezident USA Joe Biden zvíťazil v utorkových demokratických prezidentských primárkach v štáte Arizona. Dosiahol tak triumf v primárkach v troch štátoch, vrátane Floridy a Illinois. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Biden sa čoraz viac vzďaľuje od straníckeho súpera Bernieho Sandersa a vyvíja tak tlak, aby odstúpil zo súboja, z ktorého vzíde demokratický kandidát v novembrových prezidentských voľbách. Ten bude o Biely dom súperiť s republikánskym kandidátom, ktorým bude s najväčšou pravdepodobnosťou súčasný prezident USA Donald Trump.



Utorková noc bola už treťou úspešnou nocou Bidena za posledné týždne, ale prebiehala v neľahkom období, keď sa krajina snaží zastaviť šírenie nového koronavírusu. Ten už ochromil mnohé oblasti života Američanov. Napríklad v štáte Ohio utorkové primárky zrušili a presunuli na jún, dôvodom boli obavy zo šírenia vírusu medzi voličmi a následne medzi ich blízkymi.



Biden má teda zrejme nomináciu demokratov na prezidentský úrad na dosah. Potrebuje získať už len necelú polovicu zvyšných delegátov. Veteráni v strane stoja za ním a pokladajú ho za najlepšieho politika, ktorý by sa mohol v novembrových prezidentských voľbách pokúsiť zosadiť Trumpa.



Bývalý viceprezident USA Joe Biden zvíťazil v utorkových primárkach Demokratickej strany v amerických štátoch Florida aj Illinois a získal veľký náskok nad straníckym rivalom Berniem Sandersom. Vedie teda v súboji o nomináciu demokratov do novembrových prezidentských volieb. Informovali o tom americké televízie, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Biden (77) prevalcoval Sandersa (78) na Floride, v dôležitom štáte, a víťazstvo mu patrí aj v štáte Illinois, ako ukazujú projekcie televízií.



Centrista Biden viedol nad ľavicovým senátorom z Vermontu Sandersom aj prieskumoch verejnej mienky v štáte Arizona, kde sa tiež v utorok hlasovalo v demokratických primárkach.



Víťazstvo v Arizone spolu s triumfom na Floride a v Illinois by Bidenovi prinieslo takmer neprekonateľný náskok pred Sandersom v súboji demokratov o to, kto sa v novembrových prezidentských voľbách postaví proti republikánskemu prezidentovi Trumpovi.



Primárky sa mali konať aj v štáte Ohio, kde ich však pre obavy zo šíriaceho sa nového koronavírusu odložili na jún.



Primárky sa vo všeobecnosti konali v atmosfére obáv z koronavírusu medzi voličmi.



Súčasný prezident USA Donald Trump je víťazom utorkových republikánskych primárok na Floride aj v štáte Illinois a prekročil už počet delegátov potrebných na získanie nominácie svojej strany do novembrových volieb.



Trump, ktorý mal v primárkach len symbolických súperov, si už zabezpečil viac ako 1276 delegátov potrebných na získanie nominácie, uviedla tlačová agentúra Associated Press (AP) na základe vlastného sčítania delegátov.



Vďaka tomu už je Trump nesporným nominantom republikánov - potrebný počet získal najskôr, ako to kalendár primárok dovoľuje.



V Arizone sa republikánske primárky nekonali.