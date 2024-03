Biden zvíťazil vo volebných zhromaždeniach na Havaji

Honolulu 7. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden zvíťazil v stredajších volebných zhromaždeniach (caucus) Demokratickej strany v americkom štáte Havaj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Biden sa tak opäť priblížil k získaniu nominácie Demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb, oficiálne by si ju mal podľa očakávaní zabezpečiť ešte tento mesiac.



Jeho súperom v boji o Biely dom by mal byť znovu exprezident USA Donald Trump, ktorého posledná protikandidátka Nikki Haleyová v stredu odstúpila z boja o republikánsku nomináciu po tom, čo utrpela výraznú porážku v utorkových republikánskych primárkach vo viacerých amerických štátoch.



Havaj je baštou Demokratickej strany, ktorá tam ovláda obe komory zákonodarného zboru i úrad guvernéra, vysvetľuje AP. Volebné zhromaždenia Republikánskej strany sa v tomto americkom štáte uskutočnia 12. marca.