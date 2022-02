Biden zvoláva zasadnutie bezpečnostnej rady o situácii na Ukrajine

Washington 20. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden zvolal na nedeľu do Bieleho domu zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady (NSC), ktoré bude venované situácii na Ukrajine. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v sobotu zverejnila tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová.



Hovorkyňa podľa agentúry DPA v dokumente dodala, že "Biden naďalej monitoruje meniacu sa situáciu na Ukrajine a jeho tím bezpečnostných poradcov mu pravidelne podáva správy o vývoji." Podľa Psakiovej tento tím potvrdil, že Rusko môže začať útok na Ukrajinu kedykoľvek.



Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že Biden bol v sobotu informovaný aj o výsledkoch stretnutí, ktoré viceprezidentka USA Kamala Harrisová uskutočnila počas bezpečnostnej konferencie v Mníchove.



Okrem iných sa tam Harrisová stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, šéfkou Európskej komisie Ursula von der Leyenovou, gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, ako aj lídrami pobaltských krajín "a ďalšími spojencami a partnermi".



Západné krajiny a Kyjev podozrievajú Rusko z príprav na inváziu na Ukrajinu. Moskva tieto tvrdenia odmieta a opakovane uvádza, že nikoho neohrozuje. Zároveň však Moskva vyjadruje silné znepokojenie nad vojenskou aktivitou NATO v blízkosti ruských hraníc, ktorú považuje za ohrozenie svojej bezpečnosti.



Rusko tiež poukázalo na to, že rastúce obavy z ruskej invázie na Ukrajine sa zdajú byť zámienkou na zvyšovanie vojenskej prítomnosti NATO na východe Európy.



Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova je eskalácia napätia na východe Ukrajiny zámerne podporovaná Západom, aby takto kryl sabotáž, ktorej sa podľa neho dopúšťa Kyjev, keď odmieta plniť minské dohody pre urovnanie konfliktu v Donbase.



Samozvané ľudové republiky vyhlásené proruskými silami v Donbase na východe Ukrajiny - Donecká a Luhanská (DĽR a LĽR) - v piatok oznámili evakuáciu svojich občanov do Rostovskej oblasti v Rusku, a to pre eskaláciu napätia na styčnej línii.



DĽR a LĽR od štvrtka hlásia pokračujúce ostreľovanie osád v Donbase ukrajinskými silami. Tie zase informujú o provokáciách zo strany proruských jednotiek.



Ruský prezident Vladimir Putin sa v sobotu spolu so Západom neuznaným bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom zúčastnil na úvodnej fáze strategických cvičení, ktoré zahŕňali aj odpálenie balistických rakiet.