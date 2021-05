Biden zvýšil horný limit pre prijímanie utečencov na 62.500

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok oznámil, že v tomto fiškálnom roku zvyšuje horný limit pre prijímanie utečencov do USA na 62.500. Jeho predchodca Donald Trump nastavil limit na 15.000, informovala agentúra AFP.



Limit 15.000 "neodrážal americké hodnoty ako národa, ktorý víta a podporuje utečencov", uviedol Biden vo vyhlásení.



Biden ešte v apríli podpísal nariadenie predlžujúce do septembra platnosť limitu 15.000 prijatých utečencov, ktorý nastavil Donald Trump. To však vyvolalo vlnu pobúrenia medzi Bidenovými demokratickými spolustraníkmi v americkom Kongrese. Bidenova administratíva totiž ešte vo februári oznámila, že tento limit plánuje zvýšiť na 62.500.



Otázka migrácie je jednou z hlavných výziev pre prezidenta Joea Bidena, ktorý počas predvolebnej kampane avizoval humánnejšie zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, poznamenala AFP.