Bidena kritizujú za údajný plán stretnúť sa s vládcom Saudskej Arábie

Washington 3. júna (TASR) - Prezident USA Joe Biden navštívi v júni Saudskú Arábiu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, ktorá poukázala na to, že ide o výrazný zvrat u lídra, čo kedysi vyzýval na bojkot tohto blízkovýchodného kráľovstva.



Avízo cesty sa vo viacerých amerických médiách objavilo len niekoľko hodín po tom, ako Saudská Arábia súhlasila so zvýšením produkcie ropy a pomohla predĺžiť prímerie vo vojnou zmietanom Jemene.



Americká spravodajská televízia CNN informovala, že Biden sa stretne s faktickým vládcom Saudskej Arábie, 36-ročným korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého americké tajné služby obvinili, že v roku 2018 nariadil vraždu novinára Džamála Chášukdžího.



Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierreová však v noci na piatok uviedla, že nevie o žiadnej Bidenovej ceste, ktorú by mohla oznámiť. Dodala len: "Prezident bude hľadať príležitosti na spoluprácu s lídrami z regiónu Blízkeho východu."



Vysokopostavený predstaviteľ administratívy pre agentúru AFP vysvetlil, že ak Biden "usúdi, že je v záujme Spojených štátov nadviazať kontakt so zahraničným lídrom a že takéto angažovanie sa môže priniesť výsledky, potom tak urobí".



Avizovaná Bidenova návšteva v Saudskej Arábii vyvolala kritiku zo strany odporcov saudskoarabskej vlády.



Jeden z nich, Abdalláh al-Uda, syn uväzneného učenca, vo svojom vyhlásení upozornil, že korunný princ, známy aj ako MBS, "má na rukách krv". Varoval, že ak sa Biden s princom stretne, "vyšle jasný odkaz tyranom všade na svete: vždy sa môžete spoľahnúť na to, že Amerika zradí svoje hodnoty a odmení zlé správanie".



Návšteva v Saudskej Arábii by sa údajne mala uskutočniť v čase, keď má Biden v pláne účasť na summite NATO v Španielsku a na schôdzke skupiny G7, ktorá sa bude konať v Nemecku koncom júna.



Očakáva sa tiež, že Biden vtedy zavíta aj do Izraela.