Bidena podporí takmer 100 republikánskych a nezávislých politikov

Washington 3. septembra (TASR) - Takmer 100 republikánov a nezávislých politikov sa chystá vo štvrtok podporiť kandidáta Demokratickej strany do amerických prezidentských volieb Joea Bidena, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z prostredia tejto iniciatívy.



Medzi republikánskych odporcov prezidenta Donalda Trumpa patrí jeho vyzývateľ o stranícku nomináciu do volieb naplánovaných na 3. november Bill Weld, ako aj niekdajší republikánski guvernéri Michiganu a New Jersey.



Skupinu zvanú "Republikáni a nezávislí za Bidena" vedie Christine Todd Whitmanová, bývalá guvernérka New Jersey, ktorá vystúpila aj na nominačnom zjazde demokratov.



"Biden je slušný a vyrovnaný muž," povedala Whitmanová pre Reuters. "Trump sa snaží vykresliť Bidenov svet ako hrozný, ale presne taká je dnes Trumpova Amerika".



Whitmanová obvinila Trumpa zo zrady konzervatívnych hodnôt podkopaním právneho štátu a národnej bezpečnosti, klamstvami, rozdeľovaním Američanov na rasovom základe a neschopnosťou vyviesť krajinu z koronavírusovej pandémie.



Ďalšou vedúcou osobnosťou kampane je Rick Snyder, bývalý guvernér štátu Michigan.



"Ako guvernér som pracoval s Bidenom aj s Trumpom a verím, že Biden je jasnou voľbou, ako našu krajinu opäť postaviť na správnu cestu," uviedol Snyder.



Whitmanová, ktorá v čase administratívy prezidenta Georga Busha ml. viedla Agentúru pre ochranu životného prostredia (EPA), dodala, že skupina sa zameria na voličov v kľúčových, nerozhodnutých štátoch, najmä na ženy a voličov, ktorí nemajú radi Trumpa, ale váhajú pri podpore Bidena.



Skupina vo štvrtok spúšťa vlastnú internetovú stránku aj kampaň v kľúčových štátoch.



"Dennodenné útoky Donalda Trumpa na základné princípy nášho národa predstavujú pre našu republiku existenčnú hrozbu," píše sa vo vyhlásení skupiny, ku ktorému získal Reuters exkluzívny prístup.