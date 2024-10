Bidena prijmú v Nemecku s najvyššími poctami

Berlín 3. októbra (TASR) — Amerického prezidenta Joea Bidena prijmú na úvod jeho budúcotýždňovej návštevy Nemecka s najvyššími poctami a udelia mu najvyššie štátne vyznamenanie určené hlavám štátov. Podľa agentúry DPA o tom vo štvrtok informovala kancelária spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, píše TASR.



Šéf Bieleho domu navštívi Nemecko prvýkrát od jeho znovuzjednotenia v roku 1990. Takúto návštevu naposledy uskutočnil prezident Ronald Reagan v roku 1985 vo vtedajšom západnom Nemecku, keď bol kancelárom Helmut Kohl.



Biden priletí do Nemecka vo štvrtok večer 10. októbra. Na druhý deň ho vo svojom sídle, paláci Bellevue v Berlíne, prijme s vojenskými poctami spolkový prezident Steinmeier.



Po rokovaniach usporiada Steinmeier pre hostí štátny banket a udelí americkému prezidentovi najvyššie nemecké vyznamenanie, Rad za zásluhy Nemeckej spolkovej republiky špeciálnej triedy. Týmto spôsobom chce oceniť Bidenov prínos k priateľstvu oboch krajín a transatlantickej spolupráci, ktorú počas piatich desaťročí výrazne formoval a posilnil, najmä od začiatku agresie Ruska proti Ukrajine. Biden je prvým americkým prezidentom, ktorý toto vyznamenanie dostane od éry Georgea W. Busha (2001 – 2009).



Biden sa následne stretne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, s ktorým sa v sobotu 12. októbra presunie do spolkovej krajiny Porýnie-Falcko, kde sa na americkej leteckej základni Ramstein bude konať summit kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny. Jeho cieľom je podľa Bieleho domu koordinovať pomoc pre Ukrajinu s viac ako 50 krajinami.



Biden odletí do vlasti v nedeľu 13. októbra.