Biden:Izrael je pripravený na prímerie, ak bude dohoda o rukojemníkoch

Tel Aviv 27. februára (TASR) – Izrael by bol ochotný zastaviť vojenské operácie v Pásme Gazy počas nadchádzajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ak sa dosiahne dohoda o prepustení časti rukojemníkov zadržiavaných tamojšími militantmi. Uviedol to v pondelok americký prezident Joe Biden, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Vyjednávači USA, Egypta a Kataru pracujú na rámcovej dohode, na základe ktorej by hnutie Hamas prepustilo časť z desiatok rukojemníkov výmenou za prepustenie palestínskych väzňov a zastavenie bojov na šesť týždňov. Počas tohto obdobia by pokračovali rokovania o ďalšom prepúšťaní.



Izrael zatiaľ na Bidenovo vyjadrenie nereagoval. Prezident USA o záležitosti hovoril v rozhovore pre program televízie NBC zverejnenom v noci na utorok.



Začiatok ramadánu okolo 10. marca je vnímaný ako neoficiálna lehota na dohodu o prímerí.



Biden v pondelok novinárom povedal, že dúfa v dosiahnutie dohody a vstupu prímeria do platnosti začiatkom budúceho týždňa. "Môj poradca pre národnú bezpečnosť mi hovorí, že sme blízko, sme blízko, ale ešte sme neskončili. Dúfam, že do najbližšieho pondelka budeme mať prímerie," uviedol.