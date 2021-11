Biden: Je sklamaním, že Čína a Rusko sa nezaviazali k riešeniu klímy

Rím 1. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu na konci summitu G20 v Ríme označil za "sklamanie" to, že na summite Čína ani Rusko "neprišli so záväzkami na riešenie klimatických zmien" pred začínajúcou sa klimatickou konferenciou COP26. Informovala o tom agentúra AP.



"Sklamanie súvisí s faktom, že Rusko a Čína v podstate neprišli so záväzkami na riešenie klimatických zmien," uviedol Biden, pričom rovnako tak kritizoval aj Saudskú Arábiu, ktorá podľa neho nerobí v tejto súvislosti dosť.



V Glasgowe sa v nedeľu oficiálne začal klimatický summit OSN COP26, ktorý potrvá do 12. novembra. Na tomto summite sa neočakáva účasť ruského prezidenta Vladimira Putina ani jeho náprotivku z Číny Si Ťin-pchinga. Avšak na toto podujatie obaja posielajú vysokopostavených predstaviteľov svojich krajín, ktorí sa zúčastnia na medzinárodných rokovaniach.



Agentúra TASS však pripomenula, že Putin v nedeľu vystúpil na summite G20 počas zasadnutia zameraného na klimatické zmeny a životné prostredie. Počas svojho príhovoru ruský prezident vyzval na spoločné a komplexné riešenie klimatických problémov, pričom zdôraznil, že klimatické zmeny vníma Rusko ako vážny problém, pretože jeho dôsledky v krajine pociťujú.



Na záver dvojdňového summitu G20 v Ríme vedúci predstavitelia 20 najväčších ekonomík sveta vyzvali na "zmysluplné a efektívne" kroky vedúce k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie. Dohodli sa tiež, že do konca roka prestanú financovať tzv. zahraničnú výrobu energie z uhlia a zaviazali sa dodržiavať klimatické ciele stanovené v parížskej dohode.



Príliš málo konkrétnych opatrení na boj s klimatickými zmenami je však bude podľa DPA sklamaním pre environmentálnych aktivistov, ktorí dúfali, že lídri G20 vyšlú v tomto smere jasný odkaz, a to aj vzhľadom na klimatický summit OSN (COP26).