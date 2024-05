Biden:Návrh na vydanie zatykačov na izraelských politikov je nehorázny

Washington 20. mája (TASR) – Návrh hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) na vydanie zatykačov na izraelských politikov je nehorázny, vyhlásil v pondelok prezident USA Joe Biden. TASR informuje na základe správ agentúry Reuters.



"Chcem, aby to bolo úplne jasné – nech už tento prokurátor naznačuje čokoľvek, Izrael a Hamas nie sú v žiadnom prípade rovnakí, žiadnom," vyhlásil Biden.



Prokurátorovu žiadosť vo vyhlásení odmietol aj americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken. Dodal, že rozhodnutie ICC v prospech vydania zatykača na izraelských politikov by mohlo ohroziť rokovania o prímerí, výmene zajatcov a zvýšení objemu humanitárnej pomoci prúdiacej do Pásma Gazy.