Bidenov poradca mal pozitívny test na koronavírus

Wilmington 18. decembra (TASR) - Budúci poradca novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, kongresman Cedric Richmond, mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Bol aj v okolí Bidena na otvorenom priestranstve, oznámil vo štvrtok jeho prechodný tím.



Richmond cestoval individuálne do štátu Georgia na utorkovú akciu s Bidenom v rámci kampane pred druhým kolom volieb do Senátu, kde obaja podporili dvojicu demokratických kandidátov súperiacich o kreslá s dvoma úradujúcimi republikánskymi senátormi.



"Richmond bol v okolí novozvoleného prezidenta vonku, mali rúška a trvalo to necelých 15 minút, čo je časové ohraničenie CDC pre blízky kontakt," uviedla hovorkyňa prechodného tímu Kate Bedingfieldová vo vyhlásení. Myslela tým odporúčania stanovené americkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Richmond "nebol s Bidenom v blízkom kontakte, ako ho definuje CDC", a ani s demokratickými kandidátmi do Senátu Jonom Ossoffom a Raphaelom Warnockom.



Biden (78) mal vo štvrtok negatívny test na COVID-19, uviedol jeho tím.



U Richmonda (47) sa vyvinuli príznaky v stredu a dal si urobiť rýchly test, ktorý mal pozitívny výsledok. Nasledujúci test bol tiež pozitívny a Richmond sa dal do 14-dňovej karantény.



V okolí odchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa sa už koronavírusom nakazili desiatky ľudí.