Bidenov poradca nevidí zmenu postoja USA, ohľadom dodania F-16 Kyjevu

Hirošima 20. mája (TASR) - Administratíva prezidenta USA Joea Bidena sa v sobotu snažila vyvrátiť dojem, že jej novooznámená podpora koalície krajín, ochotných dodať Kyjevu stíhačky F-16 americkej výroby, je politický obrat o 180 stupňov.



"Nič sa nezmenilo," uviedol poradca prezidenta Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan počas summitu skupiny najbohatších krajín G7 v japonskom meste Hirošima. Citovala ho tlačová agentúra DPA.



Spojené štáty nikdy predtým nezmietli zo stola tému stíhačiek F-16, vyhlásil Sullivan.



Biden v piatok informoval lídrov G7 v Hirošime, že USA podporia spoločný výcvik ukrajinských pilotov v používaní stíhačiek štvrtej generácie vrátane F-16, ktorý by sa konal v spojeneckých európskych krajinách. Keď už bude tento výcvik prebiehať, padne rozhodnutie, kedy a koľko týchto lietadiel bude Ukrajine dodaných a kto v koalícii ich poskytne.



Prezident Biden a vrcholní predstavitelia americkej vlády celé mesiace verejne odmietali prosby Kyjeva o stíhačky F-16 a tvrdili, že tieto lietadlá ukrajinské ozbrojené sily nepotrebujú na to, aby vytlačili ruských vojakov.



Sullivan povedal, že rozhodnutia o dodávkach zbraní Ukrajine sa vždy riadili potrebami Ukrajincov vo vojne a že Biely dom vždy nechával dvere otvorené.



Ako vysvetlil, "teraz sme dospeli do momentu, keď je čas obzrieť si cestu pred nami", a zhodnotiť, čo ukrajinské sily potrebujú z dlhodobého hľadiska, aby odstrašili a odrazili ruskú agresiu. A do toho teraz vstupujú stíhačky, dodal.



Na otázku, či dlhý výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách sa nemal začať oveľa skôr, Sullivan odpovedal, že stroje F-16 nie sú podľa úsudku USA teraz na bojisku potrebné, ale iba pri dlhodobom budovaní a posilňovaní ukrajinskej armády.



Nepovedal, ako dlho bude trvať výcvik ukrajinských pilotov a kedy by sa mohlo rozhodnúť o konkrétnej dodávke stíhačiek Kyjevu. Niektoré európske armády vlastnia tieto stíhačky F-16 americkej výroby.



Keď sa Sullivana opýtali na prípadné vystupňovanie ruskej vojny na Ukrajine, lebo tieto lietadlá by mohli byť použité aj na útoky na ruskom území, Bidenov poradca zdôraznil, že pre všetky dodávky zbraní na Ukrajinu platí zásada, že USA neumožňujú a nepodporujú útoky na ruskom území.



Ukrajina zatiaľ túto podmienku dodržiava, doplnil Sullivan.