Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť plánuje návštevu Číny

Washington 23. augusta (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan budúci týždeň vycestuje do Číny, kde bude rokovať so šéfom tamojšej diplomacie Wang Im v snahe zmierniť napätie vo vzťahoch medzi oboma krajinami. V piatok o tom podľa agentúry AFP informoval Biely dom, píše TASR.



Sullivan bude v Pekingu od 27. do 29. augusta. Od roku 2016 pôjde o prvú návštevu pevninskej Číny zo strany amerického poradcu pre národnú bezpečnosť. Krajinu však v uplynulých dvoch rokoch navštívili iní vysokopostavení predstavitelia USA vrátane šéfa diplomacie Antonyho Blinkena.



Táto návšteva by podľa agentúry AP by mohla pripraviť pôdu pre ďalšie osobné stretnutie prezidenta USA Joea Bidena s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Ich bilaterálna schôdzka sa naposledy konala vlani v novembri v Kalifornii.



Nemenovaný predstaviteľ novinárov informoval, že Sullivan zopakuje obavy USA z čínskej podpory Ruska, ktoré od invázie na Ukrajinu výrazne posilnilo svoj vojenský priemysel. Peking namieta, že na rozdiel od Washingtonu neposkytuje zbrane priamo žiadnej z bojujúcich strán.



Poradca Bidena bude s čínskym ministrom zahraničných vecí rokovať aj o Severnej Kórei a Blízkom východe. Čína kritizuje USA za podporu Izraela, kým Spojené štáty vyzývajú Peking, aby využil svoje vzťahy s Iránom a odhovoril ho od podpory militantných hnutí na Blízkom východe.



Sullivan navštívi Čínu len pár mesiacov pred prezidentskými voľbami v USA. Očakáva sa, že kandidátka Demokratickej strany a súčasná viceprezidentka USA Kamala Harrisová bude v predvolebnej kampani presadzovať pokračovanie dialógu s Pekingom, ale zároveň bude hovoriť o vyvíjaní tlaku naň.



Naopak, jej republikánsky protivník v boji o Biely dom, exprezident Donald Trump prinajmenšom rétoricky prisľúbil tvrdší postup voči Pekingu a niektorí jeho spolupracovníci sa dokonca domnievajú, že dôjde k ďalekosiahlej globálnej roztržke s Čínou.