Bidenov poradca rokuje v Izraeli o operácii v Pásme Gazy

Jeruzalem 14. decembra (TASR) - Poradca prezidenta USA Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan pricestoval vo štvrtok do izraelskéo mesta Tel Aviv, kde bude mať s izraelským vedením rokovania zamerané na izraelskú vojenskú ofenzívu na palestínskom území.



Pred svojou cestou Sullivan na podujatí organizovanom denníkom Wall Street Journal avizoval, že v Izraeli bude diskutovať o harmonograme ukončenia vojny a vyzve izraelských lídrov, aby "prešli do inej fázy, než sú operácie vysokej intenzity, ktorých sme svedkami dnes".



Spojené štáty sú hlavným sponzorom izraelskej armády a minulý týždeň vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzývala na prímerie v súčasnom vojnovom konflikte s palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Vojna medzi nimi vypukla, keď komandá Hamasu vtrhli 7. októbra cez hranice Pásma Gazy s Izraelom a podľa izraelských úradov zabili približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



V reakcii na to Izrael prisľúbil, že Hamas zlikviduje a začal s náletmi a neskôr i s pozemnou inváziou v Pásme Gazy. V dôsledku operácií izraelskej armády sa rozsiahle územia palestínskej enklávy ocitli v troskách. Ministerstvo zdravotníctva na území ovládanom Hamasom uvádza, že v Pásme Gazy od vypuknutia bojov zahynulo 18.787 ľudí, väčšinou žien a detí.