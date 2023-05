Bidenov poradca sa vo Viedni stretol s vrcholným čínskym diplomatom

Washington 11. mája (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa tento týždeň vo Viedni stretol s vrcholným čínskym diplomatom Wang Im. Vo štvrtok to uviedol Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Obe strany viedli úprimné, vecné a konštruktívne diskusie o kľúčových otázkach" vrátane vojny na Ukrajine a situácii v Taiwanskom prielive, priblížil Biely dom. Toto stretnutie bolo súčasťou úsilia udržiavať otvorené komunikačné kanály, dodal.



Bývalý čínsky minister zahraničných vecí Wang I v súčasnosti zastáva funkciu predsedu výboru pre zahraničnú politiku Komunistickej strany Číny.



Schôdzka vo Viedni pravdepodobne oživí špekulácie o možnom stretnutí amerického prezidenta Joea Bidena so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom. Šéf Bieleho domu v stredu na otázku o tejto záležitosti odpovedal, že nastal pokrok.



Historicky napäté vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa v posledných mesiacoch ešte viac vyostrili pre vzájomný súboj o komerčný, politický a vojenský vplyv v tichomorskom regióne.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken mal začiatkom tohto roka navštíviť Čínu, no cestu zrušil po tom, ako USA nad svojím územím zaznamenali a zostrelili čínsky balón. Podľa Washingtonu vykonával špionáž, Peking to dôrazne poprel.