Bidenov poradca tvrdí, že USA by vo vojne s Čínou došla munícia

Washington 5. decembra (TASR) - Spojeným štátom by vo vojne s Čínou mohla rýchlo dôjsť munícia, varoval v stredu poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan a zároveň vyzval na udržateľnejšiu výrobu obranných prostriedkov. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Sullivan apeloval na budúcu administratívu Donalda Trumpa, aby zachovala rozvoj domáceho obranného priemyslu, ktorý podnietila vojna Ruska proti Ukrajine.



"Chráň nás Boh, aby sme sa dostali do rozsiahlej vojny s Čínskou ľudovou republikou (ČĽR). Ale každá vojna s krajinou, ako je ČĽR, s armádou, akú má ČĽR, by znamenala veľmi rýchle vyčerpanie zásob munície," povedal Sullivan v Centre pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) vo Washingtone.



"Veľkou časťou odpovede na otázku zdravej obrannej priemyselnej základne je schopnosť regenerácie, nárastu a budovania počas konfliktu - nielen budovania pred konfliktom alebo prípravy naň," zdôraznil.



Sullivan vyzval Kongres a Trumpovu administratívu, aby pokračovali v práci na Bidenovom návrhu týkajúcom sa vytvorenia revolvingového fondu munície. Fond, ktorý bol navrhnutý vo výške 500 miliónov dolárov ročne, by Pentagónu umožnil obstarávať kritickú muníciu aj v čase, keď v dôsledku vojen - napríklad na Ukrajine - dochádza.



Sullivan tiež poukázal na potrebu čeliť spolupráci medzi protivníkmi Spojených štátov - Čínou, Ruskom, Severnou Kóreou a Iránom.



Trumpov tím dal jasne najavo, že "nie je nadšený" miliardami dolárov v amerických zbraniach pre Ukrajinu, a hovorí o vynútení rýchleho urovnania sporu s Ruskom. Trumpovi poradcovia uviedli, že zdroje Spojených štátov by bolo lepšie využiť na boj proti Číne.