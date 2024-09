Bidenov syn sa priznal k daňovým únikom, rozsudok ho čaká v decembri

Los Angeles 6. septembra (TASR) — Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joea Bidena, sa vo štvrtok priznal k obvineniam z daňových únikov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Hunter Biden (54) sa priznal vo všetkých deviatich bodoch obžaloby týkajúcich sa obvinení, že v rokoch 2016 — 2019 nezaplatil na daniach dovedna 1,4 milióna dolárov. Podľa prokurátorov peniaze namiesto toho minul na svoj luxusný život, eskortné služby a drogy.



Syn amerického prezidenta sa k daňovým únikom priznal v deň, keď sa v Los Angeles začal výber poroty do procesu s ním. Vyhol sa tak verejnému procesu, na ktorom by sa zrejme rozoberali nelichotivé detaily z jeho osobného života, a bol by zahanbujúci, ako pre neho samotného, tak aj pre jeho rodinu.



Prokuratúra by totiž predvolala viac ako 20 svedkov, ktorí by zrejme potvrdili, že prezidentov syn v spomínanom období nemíňal peniaze na zaplatenie daní, ale "na drogy, eskortné služby a priateľky, luxusné hotely a prenájom nehnuteľností, exotické autá, oblečenie a iné veci osobnej povahy".



Vynesenie verdiktu stanovil sudca Mark Scarsi, ktorého do funkcie nominoval exprezident Donald Trump, na 16. decembra. Dôjde tak k nemu až po novembrových prezidentských voľbách v USA. Huntervoi Bidenovi hrozí maximálne 17-ročné väzenie a pokuta vo výške 1,35 milióna dolárov.



Už v júni bol Hunter Biden uznaný za vinného z nezákonného držania strelnej zbrane. Podľa obžaloby klamal, že neužíva drogy, keď si v roku 2018 kupoval zbraň. V tejto kauze taktiež ešte čaká na vynesenie verdiktu, pričom mu hrozí až 25 rokov odňatia slobody.



Prezident Joe Biden má právomoc svojho syna v prípade odsúdenia omilostiť, viackrát však už uviedol, že tak nespraví. Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová vo štvrtok novinárom zopakovala, že prezidentov postoj v tejto veci sa nijako nezmenil.