Bidenov vyslanec Kerry rokuje v Číne o klíme

Šanghaj 15. apríla (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta pre otázky klímy John Kerry pricestoval na rokovania do Číny. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa administratívy nového prezidenta USA Joea Bidena, ktorý navštívil Čínu v období zvýšeného napätia medi oboma krajinami, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Kerryho rokovania s čínskymi predstaviteľmi, ktoré sa konajú v Šanghaji, potrvajú až do soboty. Podľa čínskej strany sa má hovoriť o posilnení spolupráce a o vyjasnení pozícií v oblasti boja proti globálnemu otepľovaniu. Hlavným rokovacím partnerom Johna Kerryho je hlavný čínsky klimatický vyjednávač Sie Čen-chua. Americký vyslanec však počas pobytu v Číne neposkytne vyjadrenia pre médiá. V sobotu odtiaľ odcestuje do Južnej Kórey.



Návšteva amerického vyslanca sa koná pred medzinárodným klimatickým summitom, na ktorý americký prezident Biden pozval 40 svetových lídrov vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Virtuálny summit sa uskutoční 22.-23. apríla.



Očakáva sa, že USA a ďalšie krajiny sveta na podujatí ohlásia ambicióznejšie ciele na obmedzenie emisií skleníkových plynov a prisľúbia "klimatickú" pomoc pre chudobnejšie krajiny. Práve na to sa v súčasnosti sústreďujú cestovné aj virtuálne diplomatické aktivity Johna Kerryho, niekdajšieho ministra zahraničných vecí USA v administratíve exprezidenta Baracka Obamu.



Čína a USA sú najväčšími producentmi uhlíkových emisií, ktoré prispievajú k otepľovaniu planéty, a ich postoje sú preto kľúčové pre akékoľvek medzinárodné úsilie v tejto otázke. Na november je plánovaná ďalšia klimatická konferencia Organizácie Spojených národov COP 26, ktorá sa uskutoční v škótskom Glasgowe.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom v posledných rokoch a mesiacoch vyostrili spory ohľadne obchodu, ľudských práv, Taiwanu či čínskych teritoriálnych nárokov v oblasti Juhočínskeho mora.