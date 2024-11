Bidenova administratíva chce rozšíriť prístup k liekom na chudnutie

Washington 26. novembra (TASR) - Administratíva odchádzajúceho prezidenta USA Joea Bidena v utorok oznámila, že novú generáciu liečby obezity chce sprístupniť miliónom Američanov. Ako pripomenula agentúra AFP, ide o reformu, ktorej implementácia sa môže skomplikovať po návrate republikána Donalda Trumpa k moci v januári budúceho roku.



Federálny systém zdravotného poistenia pre seniorov (Medicare) a poistenie pre najviac znevýhodnených Američanov (Medicaid) v súčasnosti prepláca lieky ako Ozempic a Wegovy takmer výlučne pacientom, ktorí trpia cukrovkou alebo srdcovým ochorením. Bidenova administratíva má v úmysle rozšíriť túto podporu pre liečbu obezity pre takmer 7,5 milióna ľudí, na ktorých sa vzťahujú systémy Medicare a Medicaid.



Podľa zdravotníckych úradov je obéznych viac ako 42 percent dospelých Američanov a - ako upozornil nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu - , preparáty vhodné na liečbu obezity sú "príliš drahé, a preto nedostupné" pre "príliš veľa Američanov".



AFP však upozorňuje, že nie je isté, či sa demokratickej exekutíve podarí túto reformu efektívne zrealizovať skôr, ako sa 20. januára 2025 ujme úradu nová administratíva republikána Donalda Trumpa.



Tento plán ohrozuje okrem iného i to, že zvolený prezident si ako kandidáta na post ministra zdravotníctva vybral Roberta F. Kennedyho Jr., ktorý je proti užívaniu liekov proti obezite. Tvrdí, že sa treba skôr sústrediť na zlepšenie výživy.



"Ak by sme asi jednu pätinu z toho (financií na lieky) minuli na zdravé jedlo, tri jedlá denne pre každého muža, ženu a dieťa v našej krajine, epidémiu obezity a cukrovky by sme mohli vyriešiť zo dňa na deň," vyhlásil pred časom Kennedy vo vysielaní televízie Fox News.



Dánskych výrobcov liekov Ozempic a Wegovy, Novo Nordisk Kennedy obvinil, že "rátali s ich predajom Američanom, pretože sme takí hlúpi a závislí od liekov".



Spomínané lieky boli pôvodne vyvinuté na liečbu cukrovky. Priniesli však bezprecedentné výsledky pri znižovaní hmotnosti. Odborníci ich preto vítajú ako možnú terapeutickú revolúciu, aj keď pretrvávajú obavy z ich vedľajších účinkov a rizika, že ľudia ich budú brať mimo lekárskej kontroly.



AFP pripomenula, že Kennedy vyvolal veľkú kontroverziu pre svoj antivakcinačný aktivizmus a sympatizovanie s konšpiračnými teóriami. Niektoré z jeho návrhov na zlepšenie stravovania Američanov mali však pozitívny ohlas u aktivistov presadzujúcich zdravý životný štýl i niektorých zákonodarcov.