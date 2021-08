Bidenova administratíva oznámi nové sankcie voči režimu v Minsku

Washington 7. augusta (TASR) - Administratíva prezidenta USA Joea Bidena má 9. augusta v pláne oznámiť nové sankcie voči bieloruskému režimu. Informovala o tom spravodajská televízia CNN, ktorá sa odvolala na zdroj z amerického Kongresu.



Zdroj podľa spravodajského webu Belsat zdôraznil, že oznámenie sankcií je načasované tak, aby sa zhodovalo s prvým výročím volieb v Bielorusku, "ktoré medzinárodné spoločenstvo odsúdilo ako podvodné".



Subjekty, na ktoré sa budú nové sankcie vzťahovať, navrhla bývalá prezidentská kandidátka Sviatlana Cichanovská na nedávnom stretnutí s prezidentom USA, uviedla CNN.



Cichanovská sa podľa CNN vyjadrila, že terčom sankcií by mali byť "spoločnosti monopolizované bieloruským režimom", napr. Belaruskali, či ropné a oceliarske podniky. Sankcie by podľa jej názoru mali byť prísnejšie. Teraz platné reštrikcie sú podľa nej skôr symbolické a "morálne".



V tejto súvislosti Cichanovská poukázala na to, že sektorové sankcie uvalené Európskou úniou po vynútenom odklonení letu spoločnosti Ryanair a zatknutí bieloruského novinára na jeho palube "sú silné". Podľa názoru Cichanovskej by USA mohli túto politiku nasledovať.



Cichanovská tento týždeň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby 9. augusta - v deň výročia sporných volieb, ktoré v Bielorusku vyvolali rozsiahle protesty - "vyslalo signál solidarity s Bielorusmi bojujúcimi za demokraciu a slobodu".