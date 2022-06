Bidenova administratíva podporuje predaj amerických stíhačiek Turecku

Madrid 30. júna (TASR) - Bidenova administratíva podporuje potenciálny predaj amerických stíhačiek typu F-16 Turecku. V stredu to uviedla námestníčka amerického ministra obrany pre medzinárodné bezpečnostné záležitosti Celeste Wallanderová po tom, ako Turecko súhlasilo so vstupom Fínska a Švédska do NATO. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Spojené štáty podporujú modernizáciu tureckej leteckej flotily, pretože to prispeje k bezpečnosti NATO a teda aj americkej bezpečnosti," povedala Wallanderová.



Turecko požiadalo vlani v októbri USA o predaj štyridsiatich stíhačiek typu F-16. Washington sa vtedy k tejto požiadavke verejne nevyjadril; uviedol len, že všetky predaje zbraní budú musieť prejsť potrebným právnym procesom.



Proti predaju amerických stíhačiek Turecku však bol americký Kongres. Americké ministerstvo zahraničných vecí preto v marci niektorým členom Kongresu odoslalo list, v ktorom uviedlo, že "náležité" obchodné väzby USA s Tureckom v oblasti obrany by slúžili záujmom Spojených štátov.



Turecko sa v utorok po rokovaniach s predstaviteľmi Fínska a Švédska v Madride rozhodlo podporiť vstup týchto Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Predstavitelia Spojených štátov toto rozhodnutie privítali. Odmietajú však tvrdenia, že Washington za predaj stíhačiek požadoval od Ankary, aby upustila od svojich výhrad voči členstvu Helsínk a Štokholmu v NATO.



USA údajne Ankare za dohodu s Fínskom a Švédskom nič neponúkli a nič od nej nežiadali, uviedol nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy. Dodal, že pri každom takomto predaji má posledné slovo americký Kongres.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok po telefonáte so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom kritizoval Washington za odďaľovanie predaja stíhačiek typu F-16.