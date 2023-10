Bidenova administratíva postaví ďalší úsek múru na hranici s Mexikom

Washington 5. októbra (TASR) — Administratíva demokratického prezidenta USA Joea Biden vo štvrtok oznámila plán na výstavbu ďalšieho úseku bariéry na hraniciach s Mexikom. Bude tak pokračovať v kontroverznom projekte pohraničného "múru" na južných hraniach Spojených štátov, ktorý presadzoval predchádzajúci republikánsky prezident Donald Trump, informuje agentúra AFP.



Minister pre vnútornú bezpečnosť USA Alejandro Mayorkas avizoval príslušný plán vo Federálnom registri, oficiálnom vestníku americkej vlády. Agentúra AFP označila tento spôsob oznámenia za nenápadný.



Podľa Mayorkasa vyvstala "akútna a okamžitá potreba postaviť fyzické bariéry a cesty v blízkosti hraníc Spojených štátov, aby sa zamedzilo nelegálnym vstupom" na územie USA.



Nový úsek bariéry bude postavený v údolí rieky Rio Grande, v pohraničnom sektore, kde dochádza k "vysokému počtu" nelegálnych prekročení hraníc. Od začiatku tohto fiškálneho roku bolo celkovo zaznamenaných viac než 245.000 pokusov o nelegálny vstup do Spojených štátov, uviedol Mayorkas.



Joe Biden počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2020 sľuboval, že vo výstavbe kontroverzného "Trumpovho" múru pokračovať nebude. Pri svojom nástupe do Bieleho domu v januári 2021 tento svoj postoj zopakoval.



Podľa ministra Mayorkasa sa stavba "ďalšej fyzickej bariéry" bude financovať z balíka, ktorý americký Kongres na tento účel vyčlenil ešte v roku 2019, keď bol pri moci Trump. Republikáni dlhodobo obviňujú súčasnú demokratickú administratívu z laxného prístupu k nelegálnej migrácii, ktorá sa pre Bidena stáva pred budúcoročnými prezidentskými voľbami vážnym politickým problémom.



Oznámenie o výstavbe novej pohraničnej bariéry ihneď využil Bidenov pravdepodobný republikánsky protikandidát v budúcoročných voľbách Donald Trump. Podľa neho tento krok dokazuje, že "konal správne, keď postavil 560 míľ (900 km)... celkom nového, nádherného pohraničného múru".



Na svojej platforme Truth Social zároveň vyzval Bidena, aby sa ospravedlnil za to, že s výstavbou začal až tak neskoro, čím umožnil, aby Spojené štáty zaplavilo "15 miliónov nelegálnych migrantov neznámeho pôvodu".