Bidenova administratíva pripravuje odovzdanie moci

Washington 39. apríla (TASR) - V snahe zabezpečiť kontinuitu po novembrových voľbách administratíva prezidenta USA Joea Bidena začína pripravovať odovzdanie úradu a agendy Bieleho domu, a to bez ohľadu na výsledok volieb.



Ako v pondelok informovala agentúra AP, riaditeľka Úradu pre riadenie a rozpočet Shalanda Youngová rozposlala všetkým oddeleniam a vládnym agentúram obežník, v ktorom im nariadila, aby do 3. mája vymenovali styčnú osobu pre plánovanie odovzdania agendy.



Podľa AP ide o rutinný prvý krok v prípravách na povolebné odovzdanie moci.



AP dodala, že šéf Bieleho domu Jeff Zients bude na budúci týždeň predsedať prvému zasadnutiu rady pre koordináciu odovzdania moci. Jej členmi sú vysokopostavení predstavitelia Bieleho domu pre politické záležitosti, národnú bezpečnosť a riadenie. Zients sa tejto problematike venoval aj v roku 2020.



Youngovej obežník je takmer totožný s tým, ktorý pred štyrmi rokmi rozposlal úradujúci riaditeľ Trumpovej administratívy Russell Vought.



Proces odovzdávania moci sa vtedy síce začal usporiadane, ale problémy nastali, keď vtedajší prezident Donald Trump odmietal uznať svoju porážku vo voľbách. Trumpova administratíva označila Bidena za zjavného víťaza volieb až 23. novembra 2020. Práve toto vyhlásenie je nevyhnutným krokom na začatie procedúry odovzdania moci.



Volebné výsledky boli definitívne ratifikované americkým Kongresom na jeho zasadnutí 7. januára 2021. Pôvodne sa tak malo stať 6. januára, no kvôli útoku Trumpových stúpencov na washingtonský Kapitol a rôznym námietkam sa overovanie hlasov predĺžilo do nasledujúceho dňa.