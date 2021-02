Bidenova administratíva sa pokúsi uzavrieť väznicu na Guantáname

Washington 12. februára (TASR) - Vláda nového amerického prezidenta Joea Bidena sa pokúsi uzavrieť väznicu na základni Guantánamo. Najskôr však celú otázku dôkladne preskúma, informoval v piatok Biely dom.



Podľa hovorkyne Bieleho domu Jen Psakiovej má Bidenova administratíva v úmysle detenčné centrum na Guantáname uzavrieť. O to sa počas svojej vlády neúspešne snažil už niekdajší prezident Barack Obama, ktorému Biden asistoval ako viceprezident.



Psakiová neuviedla, kedy by k uzavretiu neslávne známej väznice, ktorá sa svojho času stala symbolom americkej vojny proti terorizmu, mohlo dôjsť. Definitívnemu rozhodnutiu však bude predchádzať "rozsiahle" preskúmanie celej záležitosti, do ktorej sa zapoja viaceré ministerstvá a federálne úrady. Celý proces je zatiaľ len v počiatočnej fáze.



Podľa agentúry AP sa na Guantáname v súčasnosti nachádza už len 40 väzňov a zariadenie púta omnoho menšiu pozornosť verejnosti než v minulosti, čo by mohlo pomôcť pri realizácii Bidenovho zámeru. Keď sa demokrat Obama väzenie pokúšal uzavrieť a tamojších väzňov presunúť do USA, narazil v USA na tvrdý odpor zo strany republikánov, ktorý uzavretie zariadenia znemožnil.



Agentúra Reuters však nateraz hodnotí možnosť uzavretia väzenia na Guantáname ako nepravdepodobnú, pričom poukazuje na rozdielne názory medzi demokratmi a republikánmi aj existujúcimi zákonnými prekážkami.



Vojenská väznica, ktorá sa nachádza na americkej námornej základni v kubánskom zálive Guantánamo, bola založená po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 na budovy v amerických mestách New York a Washington.



Prvé osoby podozrivé z terorizmu tam boli umiestnené v roku 2002. V jednom období ich tam bolo až 800.