Bidenova administratíva uskutočnila prvý prevoz väzňa z Guantánama

Washington 19. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena uskutočnila svoj prvý prevoz väzňa zo základne Guantánamo. Informovalo o tom v pondelok ministerstvo obrany USA, ktoré citovala agentúra AFP.



V kontroverznej väznici pre osoby podozrivé z terorizmu, ktorá sa nachádza na americkej vojenskej základni na Kube, tak v súčasnosti zostáva už len 39 väzňov.



"Ministerstvo obrany dnes oznámilo prevoz Abdala Latífa Násira z detenčného zariadenia v zátoke Guantánamo do Marockého kráľovstva," uvádza sa v pondelkovom vyhlásení Pentagónu.



Prepustenie tohto Maročana už v roku 2016 schválila príslušná komisia, ktorá dospela k záveru, že tento väzeň už nepredstavuje nijaké riziko pre bezpečnosť USA. Proces jeho prepustenia sa však už za vlády vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu nestihol dokončiť.



Násir potom zostal na Guantáname aj počas úradovania nasledujúceho republikánskeho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Nikdy ho pritom neobžalovali zo žiadneho trestného činu.



Demokrat Obama mal pôvodne ambíciu väznicu na Guantáname uzavrieť, čo sa mu však pre tvrdý odpor republikánov nepodarilo. Návrat k snahám o zatvorenie kontroverzného väzenia deklarovala až administratíva súčasného prezidenta Bidena, ktorý bol za čias Obamu viceprezidentom USA.



Kedy by však k tomu mohlo reálne dôjsť a či sa to vôbec podarí, zatiaľ nie je jasné. Snahy o prevozy väzňov zostávajú komplikované, keďže mnohých z nich nateraz niet kam poslať.



Detenčné centrum na Guantáname, v Spojených štátoch známe pod označením "Gitmo", založili po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001. Prvé osoby podozrivé z terorizmu tam umiestnili v roku 2002, pričom v jednom období ich tam bolo až 800.