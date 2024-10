Bidenova administratíva varovala Izrael pred znížením pomoci Gaze

Washington 15. októbra (TASR) - Americká administratíva upozornila Izrael, že v priebehu nasledujúcich 30 dní musí zvýšiť objem humanitárnej pomoci, ktorú povoľuje Pásmu Gazy. Ak tak Izrael neurobí, ohrozí vojenskú pomoc, ktorú dostáva z USA.



Podľa agentúry AP sa to uvádza v liste adresovanom izraelskému ministrovi pre strategické záležitosti Ronovi Dermerovi.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a minister obrany Lloyd Austin v liste upozorňujú, že USA v posledných mesiacoch zaznamenali výrazné zníženie objemu pomoci vstupujúcej do Pásma Gazy.



Tento vývoj podľa ministrov spochybňuje záväzok Izraela neobmedzovať vstup pomoci do Pásma Gazy a používať americké zbrane v súlade s medzinárodným právom.



Tento písomný záväzok bol prijatý vlani v marci s cieľom zabezpečiť, aby Izrael dodržiaval memorandum o národnej bezpečnosti, ktoré vo februári vydal prezident USA Joe Biden. Toto memorandum sa vzťahuje na všetkých príjemcov bezpečnostnej pomoci z USA.



AP s odvolaním sa na list amerických ministrov konštatuje, že hoci Izrael zaviedol sériu opatrení zameraných na zlepšenie toku pomoci prúdiacej do Pásma Gazy po tom, čo to na jar prisľúbil, objem poskytnutej pomoci klesol o viac ako 50 percent.



Blinken a Austin v liste upozornili, že pomoc, ktorá vstúpila do Pásma Gazy v septembri, bola najnižšia zo všetkých mesiacov za posledný rok.



V záujme zvrátenia tohto trendu musí Izrael - podľa amerických ministrov - do 30 dní podniknúť konkrétne kroky. Blinken a Austin od Izraela žiadajú zvýšenie humanitárnej pomoci do začiatku zimy, uľahčenie dodávok pomoci cez Jordánsko a ukončenie blokády severnej časti Pásma Gazy.



AP vo svojej správe konkretizovala, že na to, aby sa Izrael opäť kvalifikoval na financovanie vojenskej pomoci z USA, musí zaistiť aj to, aby sa do Pásma Gazy denne dostalo najmenej 350 nákladných áut s humanitárnou pomocou, musí vyhlásiť ďalšie časovo obmedzené humanitárne prímeria a zaistiť zvýšenú bezpečnosť pre miesta spojené s humanitárnou pomocou.