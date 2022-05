Bidenová ocenila Rumunsko za pomoc ukrajinským utečencom

Bukurešť 7. mája (TASR) - Prvá dáma USA Jill Bidenová ocenila v sobotu počas návštevy Bukurešti prácu rumunskej vlády a humanitárnych organizácií zameranú na pomoc ukrajinským utečencom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Je to úžasné. Tá solidarita, s ktorou tu v Rumunsku všetci spolupracujete. Nanešťastie si však myslím, že toto je len začiatok," uviedla Bidenová na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila na pôde amerického veľvyslanectva v Bukurešti, kde prvú dámu informovali o tom, že Rumunsko doposiaľ prijalo 900.000 utečencov z Ukrajiny.



Bidenová sa pritom zaujímala najmä o to, či je utečencom poskytovaná pomoc v súvislosti s ich duševným zdravím a či je deťom, ktoré museli z Ukrajiny ujsť pred vojnou, umožnené navštevovať letné školy, aby mohli dobehnúť prípadné omeškanie vo vyúčbe.



"Obyvatelia Rumunska sú úžasní. Vo svojich domovoch privítali všetkých týchto utečencov a ponúkli im jedlo, oblečenie, prístrešok a dali im svoje srdcia... Myslím si, že svet o tom vie," uviedla Bidenová.



Tlačová konferencia prvej dámy Spojených štátov sa konala na začiatku druhého dňa jej štvordňovej návštevy Rumunska a Slovenska, ktorej cieľom je preukázať podporu Spojených štátov ukrajinským utečencom.



Po skončení tlačovej konferencie sa Bidenová stretla s prvou dámou Rumunska Carmen Iohannisovou na obede v jej súkromnej rezidencii. Iohannisová pritom podobne ako Bidenová ostala pracovať ako učiteľka angličtiny aj po tom, ako sa jej manžel stal rumunským prezidentom.



Po obede s Iohannisovou má prvá dáma Spojených štátov na pláne návštevu niekoľkých škôl a stretnutie so študentami a ich rodičmi, ktorí do Rumunska utiekli z Ukrajiny pred vojnou.



Sobotu napokon Bidenová zakončí na Slovensku v Bratislave, kde sa bude pripravovať na svoj nedeľňajší program. Prvá dáma USA totiž plánuje nedeľňajší deň matiek stráviť s ukrajinskými utečencami, pričom navštívi aj slovenské obce nachádzajúce sa pri ukrajinských hraniciach.